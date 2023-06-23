دول أوروبية تدعو لتسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبى

دعت ثماني دول أوروبية منها النمسا وإيطاليا واليونان -اليوم- إلى تشجيع وتسريع عملية انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

جاءت تلك الدعوة في إعلان مشترك أصدره وزير الخارجية النمساوي إلكسندر شالنبرغ مع نظرائه من كرواتيا والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا، في ختام منتدى أوروبي عقد في مدينة فاخاو غرب النمسا.

وأكد الإعلان "أهمية تحقيق تكامل تدريجي وسريع وبخطوات تنفيذ ملموسة حتى عام 2024م وما بعده".

واتفق الوزراء على إرسال مطالب الإعلان إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى.