رئيس "الرعاية الصحية": التسجيل بموسوعة "جينيس" إنجاز يضاف لسجل وزارة الصحة

الرعاية الصحية:

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، فعاليات احتفالية تسجيل موسوعة جينيس لأكبر علامة "للتوعية بالسرطان" في العالم بمصر، والتي تنظمها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك بساحة مصر في محافظة بورسعيد.

وأقيمت الاحتفالية بحضور ورعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي من المجتمع المدني.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته وفخره بكسر مصر للرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، وتسجيل ذلك باسم المبادرة الرئاسية «للكشف عن الأورام السرطانية»، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية في دعم صحة المرأة والذي تعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، وأهمها مبادرات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي، دعم صحة المرأة المصرية، صحة المرأة والجنين".

وأضاف “السبكي” أن التسجيل بموسوعة جينيس إنجاز يضاف لسجل وزارة الصحة والمبادرات الصحية الرئاسية، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية تزداد نجاحاتها يوم بعد يوم، ومنوهًا أن المبادرات الرئاسية أثمرت عن قاعدة بيانات محكمة، لربطها مع قاعدة بيانات التأمين الصحي الشامل عن كافة الأمراض والتداخلات.

وتابع: نعرب عن سعادتنا لإقامة الاحتفالية اليوم بمحافظة بورسعيد نقطة انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تسريع وتيرة تطبيق المنظومة بإطلاقها في 3 محافظات خلال سنة واحدة.

وأكد رئيس "هيئة الرعاية الصحية" على اهتمام الهيئة بخدمات صحة المرأة بشكل عام خاصة في ظل التغطية الصحية الشاملة التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أن المنظومة توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة، ومشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية للمرأة مما ينعكس إيجابًا علي صحة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لصحة مصر.

ولفت إلى التعاون مع الشركاء الوطنيين من المؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة التي تهدف إلى دعم ملف صحة المرأة، وكان منها التعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في أول بروتوكول لإجراء المسح الطبي لأكثر من مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمحافظات تطبيق المنظومة، وكانت أحدثها حملة "اسبقي بخطوة للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم" بمستشفى دار صحة المرأة التابعة للهيئة ببورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد “السبكي” بدور الجمعيات الأهلية والشراكات الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة، ومنها تعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للأكواد العالمية للمرأة المصرية، بهدف الوصول في النهاية لنتائج تعزز من صحتها.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن حضور ممثلي موسوعة جينيس العالمية لمصر والمشاركة في هذا الحدث الكبير، يعكس الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، لدعم صحة المرأة، مؤكدًا أهمية التعاون والشراكة الناجحة بين كافة الأطراف، سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني، أو خاصة، بهدف الوصول في النهاية لنتائج تعزز من صحة المرأة المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن فعاليات الاحتفالية، تضمنت تسجيل موسوعة جينيس Guinness World Records لأكبر Cancer Ribbon بالعالم بمساحة 6000 متر مربع، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش يطوف مقر الحملة ويحمل شعار التوعية بالسرطان، وعقب انتهاء الاحتفالية سيتم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والتي تعمل في مجال الحماية والوقاية وعلاج مرضى السرطان.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية أيضًا، 4 جلسات توعوية حول "سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم"، إلى جانب وجود Femi Health Bazaar لعرض المنتجات اليدوية للسيدات وذلك لدعم السيدات المنتجات.