زيزو يمنح الزمالك التقدم على فاركو فى كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقدم على فاركو بهدف نظيف في ثمن نهائي كأس مصر.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد زيزو.

واحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء بعد عرقلة زيزو من اللاعب أحمد عوض داخل منطقة الجزاء.

وكان محمود حمادة أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي بصعوبة لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة شيكابالا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس شيكا بقبضة يده.

وسدد أحمد فتوح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة بالدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.