"حياة كريمة" تقضى علي ظاهرة "العنف ضد المرأة" من خلال ندوات التوعية

اهتمت “حياة كريمة” بعوامل كثيرة وليس فقط التطويرات والبنية التحتية ولكن كان لها دور كبير في دعم المرأة المصرية وتمكينها من العمل و التوعية المبكرة من خلال الحملات والندوات التي تنتهجها المبادرة الرئاسية وكان آخرها ندوات توعية "للعنف ضد المرأة"في محافظة كفر الشيخ لوصول التعليمات والأسس إلى كافة أفراد الأسرة وعن كيفية مواجهة تلك الظاهرة بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات خاصة في الريف.

قالت وداد علي، 25 عام، أحد الفتيات:" مبادرة حياة كريمة كانت محور أساسي في تعليم السيدات والاهتمام بهم سواء حرف يدوية أو تمكين السيدة أو ندوات توعية لمواجهه ظاهر العنف التي تتعرض لها معظم السيدات ولكن منهم من يصمت حتى لا يتعرض إلي الأذي، ولكن المبادرة أفكارها كثيرة وسوف تعم بالخير علي جميع السيدات".

وأضافت خيرية إبراهيم 30 عام من محافظة كفر الشيخ:" حياة كريمة لها مجهود كبير داخل المحافظة ولم تهتم فقط بالماء والتطوير ولكن ساعدتنا في محاور كثيرة كنا لا نعلم عنها شئ وسعداء بتلك الندوات التي نستفيد منها حتى لا نتعرض إلي العنف وكيفية المواجهة وأننا لا نصمت أبدا ولا نخضع له".



وتابعت :" تلك الندوة سوف تساعد الفتيات والشباب لإتاحة الفرصة والمناقشة حول العنف وعوامله وأسبابه وإتاحة فرصة للحلول ودعم حقوق المرأة لإنهاء العنف ضد السيدات والفتيات".

وأكدت أسماء صبري:" أن معظم القرى كانت تهتم بختان الإناث ولا تفهم كمية الآثار النفسية والعضوية التي تتعرض لها الفتاة نتيجة تلك العادة السيئة، وأن تلك الندوات سوف تساعدهم في القضاء علي تلك العوامل والظواهر السلبية وتمكين المرأة ومساعدتها في سوق العمل الأمر الذي اهتمت به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتمكين المرأة المصرية من خلال تلك الندوات ومحو الأمية وتعليم الحرف اليدوية ".