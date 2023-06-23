محمد عادل إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس فيلم "أبو نسب"

شوق الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة خلال موسم الصيف بدور العرض السينمائي.

ونشر صورة عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر خلالها إمام والفنانة ياسمين صبري،والفنان ماجد الكدواني قائلًا: “انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب.. صيف 2023 ان شاء الله بجميع السينمات”.



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.