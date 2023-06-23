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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عادل إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس فيلم "أبو نسب"

محمد امام
محمد امام

شوق الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة خلال موسم الصيف بدور العرض السينمائي.

ونشر صورة عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر خلالها إمام والفنانة ياسمين صبري،والفنان ماجد الكدواني قائلًا: “انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب.. صيف 2023 ان شاء الله بجميع السينمات”. 


فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

الصور والفيديوهات بعدما بصورة بدور العرض السينمائي تبادل الصور والفيديوهات الفنان محمد إمام الفنان ماجد الكدواني الفنانة ياسمين صبري

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