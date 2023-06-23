بعيد ميلاد ميسي.. تعرف على أفضل لحظاته في الملاعب وخارجها

يحتفل النجم ليونيل ميسي بعيد ميلاده غدًا، حيث ولد في 24 من يونيو عام 1987، فهو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وفي يوم ميلاده، يستحق التذكير ببعض أهم اللحظات في مسيرته.

ميسي هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد حقق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في مسيرته الرائعة، هناك بعض اللحظات المميزة التي تصدر بها مواقع السوشيال ميديا، ففي السطور التالية نذكر بعضًا منها.

البشت العربي:

ارتدى البشت العربي بعد فوزه بكأس العالم في قطر عام 2022، وأظهر احترامه وتقديره للثقافة المضيفة، ونال إعجاب الكثير من المشجعين والمتابعين، حيث قاد منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية للمونديال، وحصل ميسي على لقب أفضل لاعب في البطولة.

الحصول على جائزة أفضل لاعب للمرة السابعة:

حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه عام 2022، وتفوق على كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي، وأثبت أنه لا يزال في قمة مستواه رغم تقدمه في السن.

الهدف الأسطوري في شباك جيرونا عام 2018:

قبل هذا الهدف، لم يسجل ميسي أي هدف في شباك جيرونا، ولكن هذا الهدف سيظل في الذاكرة لفترة طويلة، حيث تبعها بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء داخل الزاوية البعيدة، لتسكن الكرة في شباك جيرونا.

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015:

كانت هذه هي المسابقة الكبرى التي تمنى الفوز بها ميسي بغض النظر عن كل المسابقات الأخرى، وفي نهائي 2015، استطاع ميسي وفريقه برشلونة تحقيق اللقب بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي.

علاقته مع الجماهير:

يعد ميسي واحدًا من الرموز الأكثر تأثيراً في كرة القدم في العالم، ولكن ما يميزه هو علاقته الرائعة مع الجماهير، حيث يبدو دائمًا وكأنه يستمتع باللعب أمامهم، وظهر ذلك خلال العديد من اللحظات خلال مسيرته.

أب لثلاثة أطفال:

أصبح أباً لثلاثة أولاد هم تياغو وماتيو وسيرو، وأظهر حبه الكبير لهم، وكان دائماً يحتفل بهدفه بإظهار قميصه الذي يحمل اسم أحدهم، وكان يشارك صورهم على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التغلب على الضغوط والإصابات:

واحدٌ من أكبر التحديات التي تواجه لاعبي كرة القدم هي التغلب على الضغوط والإصابات، وقد أثبت ميسي أنه قادر على ذلك، فهو استمر في التألق رغم التحديات التي تواجهه، سواء كان ذلك بسبب الإصابات أو الضغوط النفسية التي قد تواجهه في العديد من المسابقات.