تطوير شوارع الطالبية بعد شكاوى متكررة وأهالي الطالبية: استجابة سريعة وجهد ملحوظ

ضمن إنجازات الدولة وبأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى حكم مصر بعد ثورة 30 يوليو بالقضاء علي العشوائيات ورفع كفاءة الطرق وتطويرها، وبناء علي ذلك إستجاب محافظ الجيزة لأهالي حي الطالبية بعد شكاوى متكررة بإهمال وتكسير شارع إبراهيم حافظ، حيث قامت المحافظة إلى سماع الأهالي وعلى الفور تدخل الجيش وقام برفع كفاءة الشارع ورصفه ببلاط الإنترلوك، وسط فرحة عارمة من الأهالي.

قال خالد محمد أحد سكان حي الطالبية: "جهد مشكور من محافظ الجيزة ومنذ فترة كبيرة شاهدنا تطويرات هائلة وكانت إستجابة سريعة نظرًا لأن معظم الأهالي كبار في السن كانوا يعانون مع تكسير الأرض من أه‍مال الأهالي وسواقين التكاتك، ولكن الأن شارع إبراهيم حافظ أصبح مغطي بالإنترلوك وسط فرحة عارمة من الأهالي بعد إستجابة المحافظة لسماع أصواتنا وحل تل المشكلة التي كنا نواجه منها صعوبات".

وأضافت أسماء السيد: "جهد مشكور من الدولة واهتمامها الك

بير بالشوارع الجانبية التي كانت مهمشة سنوات كبيرة وكان الأول يقوموا برصف الشوارع الخارجية فقط ولكن الوضع إختلف وأصبح الإهتمام ملحوظ في جميع أنحاء الجمهورية".

وأشار أشرف السيد إلى أن أهالي شارع البنا كانوا يعانون من إهمال الشارع وكان محاط باتربة وباقي بناء تسببت في إزعاج المارة وقاموا بمنع التكاتك بالدخول بعد الرصف حتى لا يتم إهدار الشوارع مرة أخرى لأنها كانت عامل أساسي في تلك الإهمال موجهًا الشكر إلى جميع القائمين علي تلك التطويرات.

وجاء ذلك ضمن مخطط تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية ومتفرعاتها بحي الطالبية ورفع كفاءة الطرق الجارية بنطاق الحي استجابة لمطالب الأهالي، وعلى الفور تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشارع والانتهاء من رصفه ببلاط الإنترلوك، الأمر الذي لاقى استحسان ورضا المواطنين.