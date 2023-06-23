ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تشريعات اقتصادية: الدول النامية تضررت في أزمة فقر بسبب رفع سعر الفائدة

العلاقات بين مصر
العلاقات بين مصر والدول الأوروبية

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الإقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن فرنسا اليوم تعتبر عن كلمة شريك وصديق، لافتاً إلى أنه طوال الوقت يتم الحديث عن العلاقات بين مصر والدول الأوروبية، والعلاقات التاريخية بين مصر وكافة دول العالم. 

وأضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال لقاءه عبر فضائية extra news، أن الشريك والصديق متى يظهر إذا لم يظهر وقت الأزمة، كيف تكون شريكي وصديقي وتعبر عن معاني الحرية والليبرالية، في حين أنه في وقت الأزمة التي تمر بها الدول النامية لا تتضامن ولا تقدم حلول، لكن اليوم فرنسا تقدم حلولًا على المائدة.

وأوضح أن كل دول العالم النامية تعاني أكثر من ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه بعد جائحة كورونا وبعد الحرب  العالمية الإقتصادية الموجودة ما بين المعسكر الروسي والمعسكر الأوكراني، فإن الدول النامية تضررت بشدة، وتضررت في أزمة فقر لأول مرة تحدث على مستوى العالم بسبب لجوء البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة ، وهو ما صعب فرص التمويل على كافة الدول النامية. 

الأكثر قراءة

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

بعد تبكيرها.. موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

مَن هى الفنانة ياسمين أيمن التي ارتبط اسمها بحادث التجمع؟

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى فرنسا

استعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

عشاء خاص فى معبد الأقصر.. "الدستور" يكشف تفاصيل زيارة جوارديولا للنوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس