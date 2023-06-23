خبير تشريعات اقتصادية: الدول النامية تضررت في أزمة فقر بسبب رفع سعر الفائدة

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الإقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن فرنسا اليوم تعتبر عن كلمة شريك وصديق، لافتاً إلى أنه طوال الوقت يتم الحديث عن العلاقات بين مصر والدول الأوروبية، والعلاقات التاريخية بين مصر وكافة دول العالم.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال لقاءه عبر فضائية extra news، أن الشريك والصديق متى يظهر إذا لم يظهر وقت الأزمة، كيف تكون شريكي وصديقي وتعبر عن معاني الحرية والليبرالية، في حين أنه في وقت الأزمة التي تمر بها الدول النامية لا تتضامن ولا تقدم حلول، لكن اليوم فرنسا تقدم حلولًا على المائدة.

وأوضح أن كل دول العالم النامية تعاني أكثر من ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه بعد جائحة كورونا وبعد الحرب العالمية الإقتصادية الموجودة ما بين المعسكر الروسي والمعسكر الأوكراني، فإن الدول النامية تضررت بشدة، وتضررت في أزمة فقر لأول مرة تحدث على مستوى العالم بسبب لجوء البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة ، وهو ما صعب فرص التمويل على كافة الدول النامية.