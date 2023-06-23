فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحامَ المستوطنين الاستفزازي- بمشاركة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير- جبل صبيح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية؛ بهدف إعادة السيطرة عليه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، بدعم وموافقة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأكدت خارجية فلسطين، في بيان لها ،أن حكومة الاحتلال، أعطت الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة عشرات البؤر العشوائية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إمعان إسرائيلي رسمي على تصعيد إجراءات الاحتلال؛لتسريع الضم التدريجي الزاحف، وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام فرصة إحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وعدت الخطوات الإسرائيلية استخفاف رسمي بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالقانون الدولي.