محافظ مطروح يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالسلوم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة السلوم، وذلك لحضور المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان وعدد من الأجهزة التنفيذية وأهالي المدينة.

واستمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لشرح من المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حول مكونات المشروع، والتي تتضمن 4 محطات رفع ومحطة معالجة.

وأشار رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء نظام صرف صحي متكامل للمدينة يبدأ بتجميع مياه الصرف الصحي من خلال شبكات الانحدار إلى محطات الرفع ورفعها من خلال خطوط الطرد إلى محطة المعالجة الرئيسية التي تقوم بدورها بمعالجة مياه الصرف وتحويلها إلى مياه قابلة للاستخدام في أعمال الزراعات القائمة على الصناعة.

وتابع أن ذلك يأتي بهدف خلق بيئة صحية لسكان مدينة السلوم بتحويل مياه الصرف من مادة ضارة بالبيئة إلى شيء مفيد يمكن استغلاله واستثماره في المجال الزراعي والصناعي، وذلك بتكلفة 177 مليون جنيه.

وأضاف أن محطة معالجة بطاقة 37000/ يوم قابلة للزيادة إلى 10500م3 يوم، وعدد (4) محطات رفع موزعة على عدد أربعة منطقة سكنية بالمدينة مع خطوط طرد لكل محطة رفع بإجمالي أطوال حوالي 6 كم من مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة بأقطار 350 450 500 700مم.

وأضاف أنه سيتم إنشاء شبكة انحدار لكل محطة منفصلة عن المحطات الأخرى وتقدر إجمالي أطوال الشبكات بحوالي 75 كم وب قطار داخلية تبدأ من 200 مم وحتى 1000 مم من مواسير البولي إيثيلين المعراج.