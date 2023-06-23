أبطال فيلم «بيت الروبي»: «السوشيال ميديا» فى عمل كوميدى لأول مرة

افتتح فيلم «بيت الروبى»، موسم عيد الأضحى السينمائى، بعد إقامة عرض خاص له يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطاله، حيث فضل صناع العمل افتتاح الموسم مبكرًا، قبل حلول أول أيام العيد، وحقق نجاحًا كبيرًا وحصد إيرادات كبيرة حتى الآن.

والعمل بطولة النجمين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، بمشاركة الفنانة نور اللبنانية وتارا عماد، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو إخراج بيتر ميمى، ويناقش الفيلم قضية «السوشيال ميديا» وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.

فى السطور التالية، يكشف أبطال الفيلم لـ«الدستور»، عن كواليس التصوير والصعوبات التى واجهتهم خلاله، وغير ذلك من التفاصيل.

كريم عبدالعزيز: العمل مبهج.. وردود الأفعال حول «سمع هُس» أسعدتنى

قال الفنان كريم عبدالعزيز إن السبب الرئيسى الذى جذبه للموافقة على أداء بطولة العمل هو أنه يناقش قضية مهمة، يتعايش معها الناس خلال العصر الحالى، وهى «السوشيال ميديا» وتأثيرها سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وأضاف «كريم» أنه وجد أن العمل يمس البيت المصرى بشكل كبير، إضافة إلى أن السيناريو كُتب بذكاء شديد وبه حالة من البهجة، خاصة بعد خروجه من فيلم «كيرة والجن» ومسلسل «الاختيار» اللذين ناقشا قضايا واقعية ومأساوية بعض الشىء، حيث أراد أن يكون هذا العمل مبهجًا ويناسب أجواء الاحتفال بالعيد. وعن أدائه الأغنية الدعائية للعمل «سمع هُس» لأول مرة فى مسيرته الفنية، قال إن المطرب محمود العسيلى هو الذى شجعه على الغناء، مضيفًا أنه تفاجأ بردود الأفعال التى لم يتوقعها تمامًا حول الأغنية، والتى أسعدته بشدة.

ولفت إلى أنه استمتع بالتعاون مع المخرج بيتر ميمى الذى شجعه على إخراج أفضل ما لديه، وأصر على ظهوره بشكل مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، وتحديدًا إصراره على الغناء ضمن أحداث العمل، إضافة إلى اختياره موقع التصوير الجميل، وهى مدينة طابا الساحرة، موجهًا الشكر له ولكل فريق العمل سواء أمام أو خلف الكاميرا.

كريم محمود عبدالعزيز: «كيميا فنية» تجمعنى مع بيتر ميمى

ذكر الفنان كريم محمود عبدالعزيز أن الورق وأحداثه المتماسكة الهادفة سبب رئيسى لموافقته على أداء بطولة العمل.

ولفت إلى أنه استمتع بالتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز وكل فريق العمل، ويشرف بالمشاركة فى بطولة فيلم يؤدى بطولته نجم بحجم كريم عبدالعزيز، الذى يعتبره بمثابة أخ له، ويكن له كل الحب والاحترام.

وعن أغنية «سمع هُس»، أعرب «كريم» عن سعادته الشديدة بردود الأفعال حولها، والتى فاقت التوقعات، مشيرًا إلى أن محمود العسيلى أشعل أجواء الأغنية، واستمتع بكواليسها رفقة كريم عبدالعزيز.

وقال: «الفيلم يناقش موضوعات عصرية ويمس كل بيت مصرى، وهدفه إبراز سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا التى تعتبر سلاحًا ذا حدين»، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وعن تكرار التعاون مع المخرج بيتر ميمى، قال إنه يشعر بالارتياح بالتعاون معه، لأن هناك «كيميا فنية» بينهما وحالة جميلة من التفاهم، مؤكدًا أن العمل الجيد هو الذى يجذبه للمشاركة فيه.

نور: لم نشعر بأى ضغط أو توتر.. وركزنا على مواجهة الشائعات

أعربت الفنانة نور اللبنانية عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة فيلم «بيت الروبى»، لافتة إلى أنها استمتعت بأجواء العمل خاصة مع الفنانين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد.

وأشارت إلى أن هناك «كيميا مشتركة» بين جميع الفنانين المشاركين فى العمل وتربطهم روح التعاون، وكان هناك هدف واحد وهو تقديم عمل هادف، ويتمتع بخفة الظل فى الوقت نفسه. وعن أجواء العمل، قالت: «لم نشعر بضغط أو توتر أو إرهاق بسبب المخرج المبدع بيتر ميمى الذى يعرف جيدًا كل التفاصيل، ويسهل على الفنانين أداء عملهم أمام الكاميرا، واستمتعنا بالتصوير فى مدينة طابا وأجوائها الساحرة». وتحدثت «نور» عن دورها خلال الأحداث، مشيرة إلى أنها تجسد دور إيمان الروبى، ابنة عم كريم عبدالعزيز، وهى طبيبة نساء وتوليد، لافتة إلى أن العمل يسلط الضوء على مشاكل السوشيال ميديا وكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

شريف دسوقى: التصوير فى طابا ممتع

عبر الفنان شريف دسوقى عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم كضيف شرف تربطه علاقة صداقة قوية بعائلة الروبى، مشيدًا بأجواء العمل والتصوير فى مدينة طابا.

وقال: «رغم ظهورى فى مشهد واحد تقريبًا خلال الأحداث فإن أجواء العمل ككل كانت ممتعة، وأتمنى النجاح والتوفيق لكل المشاركين».

حاتم صلاح: مشهد الخناقة صعب بسبب تصويره فى منطقة شعبية

كشف الفنان حاتم صلاح عن أن المخرج بيتر ميمى تواصل معه للمشاركة فى العمل ووافق فورًا لوجود النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنه يشارك كضيف شرف ضمن الأحداث ويظهر فى مشهدين فقط تم تصويرهما فى منطقة «الحطابة»، وهى منطقة شعبية مزدحمة.

وقال: «كواليس التصوير كانت صعبة جدًا خاصة أن بطلى العمل لهما شعبية كبيرة هناك، وكان موقع التصوير مزدحمًا بالجمهور، ومن بين المشاهد التى صورتها مشهد خناقة، وسبق إحدى أغانى الفيلم مباشرة».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، لافتًا إلى أنه سبق وتعاون مع النجم كريم محمود عبدالعزيز فى فيلم «شلبى»، و«هو فنان مبدع على المستوى المهنى، ومحترم ومتواضع وطيب على المستوى الشخصى».

2.5 مليون مشاهدة لـ«سمع هس» على «فيسبوك»

حققت أغنية «سمع هس» للنجوم كريم عبدالعزيز ومحمود العسيلى وكريم محمود عبدالعزيز، نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها ضمن الحملة الترويجية لفيلم «بيت الروبى» بالتزامن مع عرضه فى دور السينما. ووصل عدد مشاهدات الأغنية إلى ٢ مليون و٥٠٠ ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بالإضافة إلى مشاهدات عالية عبر جميع المنصات المختلفة.

«سمع هس» غناء مشترك بين المطرب محمود العسيلى والنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، كلمات فليبينو وألحان وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر.

5 ملايين جنيه إيرادات فى يومين

حقق فيلم «بيت الروبى» أعلى إيرادات بعد يومين فقط من طرحه بدور العرض السينمائى، حيث بلغت ٥ ملايين و١٢٠ ألف جنيه.