توزيع 6.5 طن من اللحوم و5000 شنطة أعمال قوافل توزيع لحوم الصدقات بالفيوم

شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال قوافل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتوزيع لحوم الصدقات والمواد الغذائية، بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور، خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومحمد عبد الهادي المدير التنفيذي لجمعية رسالة، واعائشة هديب المدير التنفيذي للجمعية بالفيوم، وعادل عبد الفتاح مدير المشروعات بجمعية رسالة، وعاصم الخولي عضو مجلس إدارة الجمعية بالفيوم، ومحمد عبد العظيم الروبي منسق المبادرة، وعدد كبير من المتطوعين.

تفقد سكرتير عام المحافظة المساعد، أعمال تعبئة وتغليف اللحوم والمواد الغذائية، وأشاد بروح الفريق في العمل الخيري لمتطوعي الجمعية، موجهاً رئيس مدينة إطسا بالتنسيق التام مع مسئولي جمعية رسالة، وتذليل كافة العقبات، لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد السكرتير المساعد، حرص المحافظة على التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في الوصول بالمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم اللازم لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها العديد من دول العالم، ومنها مصر، مضيفاً أن المحافظة تسعى دائماً لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

فيما أوضح المدير التنفيذي لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، أن الجمعية بصدد توزيع 6500 كيلو من اللحوم و5000 شنطة مواد غذائية على الحالات المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بحيث يتم تسليم المساعدات لمندوبي الجمعيات الأهلية الشريكة، لتوزيعها بالتعاون مع متطوعي جمعية رسالة، على الحالات المستحقة في أماكن إقامتهم.

وأضاف، أنه سيتم اليوم الجمعة توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية من قرى مطول، عتامنة المزارعة، بحر أبو المير، حلفا، جردو، قلهانة، قلمشاة، الجعافرة، وتطون، بمركز إطسا، وقرى منشاة بغداد، أبو السعود، سيلا، ابجيج، وزاوية الكرادسة، منشاة عبد الله، العامرية، العدوة، بني صالح، دمو، كفور النيل، المندرة، السنباط، بمركز الفيوم، وقرية طبهار بمركز أبشواي، كما سيتم غداً السبت استكمال توزيع باقي المساعدات بقرى دار السلام، ومعصرة صاوي، وعفيفي، بمركز طامية، وقرية تلات بمركز الفيوم، وقرية المقراني بمركز يوسف الصديق، ومناطق قحافة، الحادقة، الجون، البحاري، الحواتم، السلخانة، الصوفي، الصيفية، الروبي، الفوال، البارودية، كيمان فارس، التفتيش، دار الرماد، بمدينة الفيوم.