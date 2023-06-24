مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 24-6-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 24-6-2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة من راغبي التشييد والبناء، حيث تشهد أسواق صناعة الحديد والصلب انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 24-6-2023

يشهد سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 24-6-2023 انخفاضات نسبية، وذلك عقب عدة قفزات متتالية بفعل استقرار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 32135 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 33301 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة استثماري 38400 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 35600 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 37100 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المركبي 37600 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 34600 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 35100 جنيه للطن.



سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الرمادي 2030 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1710 جنيهات.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1665 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1660 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1685 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1810 جنيهات.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1670 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1720 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1720 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر للمسلح 1720 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النيل 1720 جنيهًا.