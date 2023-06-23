وفد "محلية النواب" يتفقد سير العمل بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بالاسماعيلية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الجمعة، سير العمل بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، ورافقه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

واستمع الوفد البرلماني إلى اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي استعرض طبيعة عمل الشبكة، ونوعية البلاغات والاستغاثات، حيث تتعلق بحوادث السير والحرائق، وانقطاع مياه الشرب، وبلاغات تتعلق بالصرف الصحي أو انقطاع الكهرباء وميل وسقوط أعمدة بالكهرباء، أو تسرب غاز.



وأشار معاون المحافظ، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقوم بإعداد الخطط والسيناريوهات الخاصة بالأزمات والتدريب عليها، كالتدريب على إخلاء المدارس والجهات الحكومية فى حالة وقوع زلزال أو حريق، بالإضافة إلى متابعة تواجد السلع بالأسواق ومتابعة الأسعار والمنافذ التجارية، ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وفق منظومة المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية ومتابعة المسطحات الخضراء والتشجير والحدائق.

وأضاف: يستقبل المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية شكاوى واستغاثات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام الهاتفية المخصصة، وتستهدف الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع جميع مقدمى خدمات الطوارئ والمديريات والشركات ووحدات التنمية المحلية للمحافظة.

كما تفقد وفد “محلية النواب” وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة واستمع إلى شرح بشأن أعمال الوحدة ورصدها للتعديات والمخالفات، وكذلك تفقدت اللجنة المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين والمستثمرين بمحافظة الإسماعيلية.

ورد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية على سؤال بشأن مشكلة ترسيم الحدود بين المحافظات وخاصة محافظتى الإسماعيلية والشرقية، قائلا: “ترسيم الحدود يشمل جميع المحافظات، ويجب التنسيق بين النواب في الإسماعيلية والشرقية، لعقد جلسات خاصة لمناقشة الملف”.

وشهدت الجولة تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفقة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، مركز العلاج بالبلازما بالإسماعيلية، حيث يعد مشروع تجميع وتصنيع بلازما الدم، أحد أهم مشروعات الأمن القومى ويضع مصر ضمن الدول المتقدمة ويجعلها قادرة على المنافسة العالمية في هذه الصناعة .

وأوضحت المدير الطبي للمشروع، أنه تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز من المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما:وهما (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)، وجاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.

وأشارت إلى أن المشروع القومي للاكتفاء الذاتى من البلازما يساهم في معالجة حوالى 80 مرض مزمن، والمستهدف إنشاء 20 مركز على مستوى الجمهورية، أول مرحلة تشمل 10 مراكز، تم افتتاح 6 مراكز منها، والمركز السابع في الإسماعيلية، والافتتاح قريباً، ويتم حاليا إقامة مصنع لمشتقات البلازما سيكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط.



ويخدم المشروع المصابين بـ9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم، ويستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين



وأكد رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية إطلاق حملة توعوية للمتبرعين، لتشجيع المواطنين على التبرع وخاصة الشباب ونشر وتوسيع ثقافة التبرع، وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية تشجيع ثقافة التبرع بالدم بين طلاب الثانوية والجامعات وتوعيتهم.

كما زار الوفد البرلماني مجمع الإسماعيلية الطبي، برفقة المحافظ، وأشاد بالمجمع الطبي والخدمات الصحية التي يقدمها، ما يؤكد على اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية.