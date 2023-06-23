محمد الجالي: المشاركة في "قمة التمويل" تأكيد على أهمية التجربة التنموية المصرية

قال الكاتب محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع، إن الرئيس السيسي حرص على توجيه رسالة في غاية الأهمية أثناء زيارته لباريس، لحضور قمة "ميثاق التمويل العالمي".

وتابع “الجالي” أن الرسالة تضمنت الكثير من الدلالات، أهمها أنه إذا لم يجد الناس في أفريقيا الفرصة والأمل سيتحركون باتجاه أوروبا، كما تناولت كلمته مشكلات كثيرة تعاني منها الدول المتأزمة اقتصادياً في أفريقيا.

أزمات أفريقيا

وأكد محمد الجالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ضيوف الدول الأخرى المتواجدين في الدولة المصرية يتم التعامل معهم وكأنهم أبناء الوطن وليس لاجئين.

ميثاق التمويل العالمي

وتابع:" مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي قي قمة ميثاق التمويل العالمي خير دليل على أن العالم بأكمله يلتفت للدولة المصرية وما يحدث بها من تنمية".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لمواجهة ملف الهجرة الغير شرعية وحماية المهاجرين من أن يفقدوا حياتهم في مياه البحار والمحيطات.