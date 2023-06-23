ضبط 58 دراجة نارية غير مرخصة خلال حملة مرورية بالغربية

وجهت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدن طنطا، وزفتي والمحلة الكبري، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

وتلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بضبط مركبات الـ"توك توك" والدراجات النارية المخالفة بمدن طنطا وزفتي والمحلة الكبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بمدينة طنطا، كما تم ضبط 14 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بمدينة زفتي، وتم ضبط 27 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بمدينة المحلة الكبري، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.