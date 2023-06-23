فحصت 6.5 مليون مواطن.. مستفيدون: مبادرة "الكشف عن الاعتلال الكلوي" أنقذت حياتنا

“فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”.. مبادرة رئاسية استمرت جهودها على مدار السنوات القليلة الماضية لتنجح في تحقيق أغلب أهدافها التي تنوعت بين الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن.

كما استهدفت المبادرة المرضى الأكثر عرضة للإصابة بين مرضى السكر والضغط وانسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة، لمواجهة تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

ووفقًا لإحصائيات رسمية، فقد استهدفت المبادرة إحلال وتجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة في المحافظات بدخول 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي، وبلغت التكلفة الإجمالية للإحلال والتجديد لأجهزة الغسيل الكلوي 1.9 مليار جنيه.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها خلال هذه المبادرة وذلك من خلال فحص 6 ملايين و543 ألفاً و294 مواطناً، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر الاعتلال الكلوي، وذلك بتقديم الخدمة للمواطنين "مجانًا".

وفي هذا السياق، قالت حمدية أحمد، أحد المستفيدين من المبادرة، إنها اكتشفت إصابتها بمرض السكر عن طريق المبادرة، موضحة أنها كانت تعاني كثيرًا من أعراض إرهاق لا تنتهي، كما كانت تعاني ضعف في النظر ملحوظ، بالإضافة إلى معاناتها مع عدم التئام الجروح بشكل سريع، ولم تكن تعرف السبب الحقيقي وراء إصابتها بتلك الأعراض.

وتابعت في تصريحات لـ"الدستور": “عندما سمعت عن المبادرة في قريتها بمحافظة المنوفية لم أتردد في الكشف الطبي من خلال السيارات المتنقلة التابعة للمبادرة، خاصة مع سهولة الأمر”.

أما أحمد أسعد، 55 عامًا، فأوضح لـ"الدستور" أنه يعاني منذ سنوات طويلة من الإصابة بمرض السكر، وقد تمكن المرض من التأثير على باقي أعضاء جسده وتسبب في تدهورهما خاصة مع عدم انتظام مستواه في الدم.

وتابع أنه بفضل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر الاعتلال الكلوي استطاع أن يكشف إصابته بمرض الاعتلال الكلوي، والذي أكد الأطباء له أنه بسبب عدم انتظام معدلات السكر في الدم لديه.

وأوضح أنه عند سماعه خبر إصابته بمرض الاعتلال الكلوي، لم يمتلك أعصابه حزنًا خاصة أنه لم يعرف شيئًا عن هذا المرض، وتابع أن أطباء المبادرة قاموا بطمأنته، وأكدوا له أنهم سيقدمون له الرعاية اللازمة لتقليل مضاعفات المرض، من خلال تقديم علاج السكر مجانًا، والمتابعة الدورية لحالاته، وكذا تقديم كافة الإرشادات المستمرة له حتى لا يتطور المرض، وتظهر عليه المزيد من المضاعفات.

وأكد أنه بالفعل تلقى علاج السكر بشكل مجاني بفضل هذه المبادرة، وهو ما ساعده على ضبط مستويات السكر في الدم، وبالتالي الحد من آثار مرض الاعتلال الكلوي، كما أنه استطاع بفضل هذه المبادرة أن يقوم كل فترة بعمل العديد من الفحوصات المجانية على الكلى لمتابعة وضع المرض.

واختتم حديثه: "مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة والكشف على مرض الاعتلال الكلوي" واحدة من المبادرات العظيمة اللي الناس عاشتها ولسة بتعيشها بعد ثورة 30 يونيو ورحيل الإخوان، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم".