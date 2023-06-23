في ذكرى 30 يونيو.. "أطياف" يستعيد ذكريات اعتصام المثقفين 2013 (فيديو)

قدم برنامج "أطياف"، المذاع عبر شبكة تلفزيون “الحياة”، حلقة خاصة عن اعتصام المثقفين عام 2013 ودوره في إشعال شرارة ثورة 30 يونيو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية.

واستضافت الدكتورة صفاء النجار، مقدمة البرنامج، المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، حيث استعاد خلال حلقة البرنامج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، ويخرجه عبد الفتاح خضر، ذكرياته حول مشاركته في اعتصام المثقفين، والسياق العام الذي أدى إلى الاعتصام.

وأكد عصام السيد، أن القرارات التي اتخذها وزير الثقافة في فترة حكم التنظيم الإرهابي أكدت محاولاتهم أخونة الدولة وطمس الهوية المصرية، كما أشار إلى أن كتابه الذي سيصدر قريبا عن دار سما للنشر تحت عنوان "اعتصام المثقفين.. الطريق إلى 30 يونيه"، يرصد حالة مصر أثناء حكم التنظيم وكافة تفاصيل اعتصام المثقفين، ويوثق لتلك المرحلة العصيبة من تاريخ مصر.

وحول الوضع الثقافي الراهن، أكد “السيد” أن هناك ازدواجية حول من يقود قاطرة الثقافة المصرية، وتساءل عن الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للثقافة، مضيفًا أنه أحيانا يتم التحميل على الثقافة المصرية ووزارة الثقافة أكثر مما تحتمل، لأن صناعة الثقافة وتعزيزها هي دور كافة الجهات مجتمعة.

