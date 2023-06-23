الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى 30 يونيو.. "أطياف" يستعيد ذكريات اعتصام المثقفين 2013 (فيديو)

الحلقة
الحلقة

قدم برنامج "أطياف"، المذاع عبر شبكة تلفزيون “الحياة”، حلقة خاصة عن اعتصام المثقفين عام 2013 ودوره في إشعال شرارة ثورة 30 يونيو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية.

واستضافت الدكتورة صفاء النجار، مقدمة البرنامج، المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، حيث استعاد خلال حلقة البرنامج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، ويخرجه عبد الفتاح خضر، ذكرياته حول مشاركته في اعتصام المثقفين، والسياق العام الذي أدى إلى الاعتصام.

وأكد عصام السيد، أن القرارات التي اتخذها وزير الثقافة في فترة حكم التنظيم الإرهابي أكدت محاولاتهم أخونة الدولة وطمس الهوية المصرية، كما أشار إلى أن كتابه الذي سيصدر قريبا عن دار سما للنشر تحت عنوان "اعتصام المثقفين.. الطريق إلى 30 يونيه"، يرصد حالة مصر أثناء حكم التنظيم وكافة تفاصيل اعتصام المثقفين، ويوثق لتلك المرحلة العصيبة من تاريخ مصر.

وحول الوضع الثقافي الراهن، أكد “السيد” أن هناك ازدواجية حول من يقود قاطرة الثقافة المصرية، وتساءل عن الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للثقافة، مضيفًا أنه أحيانا يتم التحميل على الثقافة المصرية ووزارة الثقافة أكثر مما تحتمل، لأن صناعة الثقافة وتعزيزها هي دور كافة الجهات مجتمعة.
 

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الدكتورة صفاء النجار الهوية المصرية المخرج عصام السيد المخرج المسرحي المخرج المسرحي الكبير المسرحي

الأكثر قراءة

تقرير يكشف سر انهيار الغواصة المفقودة في أعماق البحار

"شفرة 30 يونيو".. كتاب محمد الباز مجانًا على "الدستور"

جوارديولا أمام الأهرامات.. تفاصيل جولة مدرب مانشستر سيتي السياحية في مصر

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

استقبال بالورد والهدايا.. أسرة "جوارديولًا" فى جولة بين معالم "أم الدنيا" (صور)

كولر يحسم مصير الغاني كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

محمد عبدالعزيز

ماذا تعلمون أولادكم ؟

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين