الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رغم الرايات الحمراء.. استمرار فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن استمرار فتح بوغاز ميناءي الدخيلة والإسكندرية، اليوم الجمعة، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج، ورفع بعض الشواطئ الرايات الحمراء لتحذير المواطنين.

كانت قد رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الغربي، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الحمراء التحذيرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيانها اليومي، عن أن درجة الحرارة، اليوم الجمعة، بلغت 24 درجة، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية طقسًا معتدلًا ونسب إشغال حتى لم تتعد 25% حتى الآن فى شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تزيد نسب الإشغال قبل الثانية عشرة ظهرًا لقضاء المواطنين العطلة الأسبوعية على الشواطئ، لافتا إلى أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الراية الخضراء، كما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الحمراء.

استمرار منع نزول المياه في شاطئ النخيل

كما أكدت مصايف الإسكندرية أن شاطئ النخيل ما زال ممنوعًا النزول لمياه البحر به، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتى الآن حتى انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التي وضعها، ويشرف عليها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأهابت الإدارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ، حرصًا على سلامتهم.

تعليمات ومحظورات من الإدارة المركزية للشواطئ

وأكدت الإدارة المركزية بعض التعليمات والمحظورات على الشواطئ، وهي:

- منع الإكرامية، وإذا تعرض المواطن لفرض إكرامية من العامل فتواصل فورًا مع الإدارة خلال تواجدك بالشاطئ. 
- ليس من حق العامل وضع شمسية أمامك وتواصل معنا في هذه الحالة.

- دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا.

- عدم إلقاء أكياس المقرمشات وعبوات العصائر وأي مخلفات فى البحر أو على رمال الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.

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