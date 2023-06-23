الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قنا: فحص 1300 مواطن فى قافلة طبية مجانية بدشنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظّمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع قبلي التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٠٠ مواطن في ٧ تخصصات طبية بواقع "٣٦٢ حالة أمراض باطنية، ٣٢٦ حالة طب وجراحة العيون، و٢٨٢ حالة طب أطفال، ١٠٠ حالة أمراض نساء وتوليد، ٨٢ حالة جراحة عامة، ٨٠ حالة طب الفم والأسنان، و٦٨ حالة تنظيم الأسرة" فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٢١ حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضًا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرها ٢٠٣ مواطنين.

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