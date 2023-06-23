الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد تسليم 1000 كوبون بـ400 ألف جنيه لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً

محافظ أسوان
محافظ أسوان

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تسليم 1000 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد وذلك بإجمالى 400 ألف جنيه مقدمة من البنك الزراعى المصرى إلى محافظة أسوان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، بحضور هشام نجم مستشار ورئيس مجموعة المخاطر بالبنك الزراعى المصرى، ويسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان. 

من جانبه، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأشاد بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى سواء بتحديث منظومة الرى أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها الكثير والكثير. 

فيما أشار هشام نجم إلى أن تقديم كوبونات المواد الغذائية جاء بناءاً على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ضمن مجموعة من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعى، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً. 

وأوضح أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من " وزارة التموين " حيث تسلم لكل أسرة مستحقة 4 كوبونات لصرف اللحوم والمواد الغذائية وفقاً لإحتياجاتهم من أى مجمع إستهلاكى يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية. 

400 ألف جنيه الأسر الأكثر احتياجا البنك الزراعي المصري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواد الغذائية حلول عيد الأضحى المبارك

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