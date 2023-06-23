تحليق 22 رحلة بالون طائر تقل 420 سائحًا فى سماء الأقصر

عاودت رحلات البالون الطائر تحليقها في سماء الأقصر، بعد الإلغاء وتوقف لسوء الأحوال الجوية لسرعة الرياح الشديدة، حيث شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي، تحليق 22 رحلة على متنها 420 سائحًا من مختلف الجنسيات العالمية.

وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، في تصريح اليوم الجمعة، إن طياري مطار البالون قاموا بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات، وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي، من ارتفاع يتعدى مئات الأمتار فوق الأرض للاستمتاع بجمال الأقصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.