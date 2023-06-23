الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية" تناقش استعدادات انطلاق حملة "100 يوم صحة"

دكتوره رشا خضر وكيل
دكتوره رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

عقدت مدرية الشؤن الصحية بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتورة رشا خضر، اجتماعا تحضيريا استعدادا لانطلاق حملة "١٠٠ يوم صحة"، والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو الساعة ١٠ صباحًا من أمام مجلس الوزارء بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس الوزارء ووزير الصحة والسكان، لتكون نقطة الانطلاق لباقي المحافظات.

وجرى مناقشة خطوات تنفيذ الخطة علي أكمل وجه وتسهيل مهام فرق العمل من استخراج التصاريح اللازمة للتواجد بالأماكن العامة والمولات، وتوفير فرق التواصل المجتمعي، مع البدء في تسكين العيادات والخدمات بالمحافظات بداية من يوم السبت القادم ٢٤ يونيو والتأكيد علي ترشيح ممثل عن كل محافظة للتواصل والتنسيق لمتابعة الخطة، وذلك بداية من اليوم.

جدير بالذكر أنه قد تم إرسال إشارة اليوم للإدارات العشر عن عقد ورشة عمل للاستعدادات لانطلاق مبادرة 100 يوم صحة الساعة الحادية عشرة والنصف صباح السبت على أن يتم إعداد خطط تمركز الفرق المتنقلة بالعناوين وأن العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من ٢٥ يونيو حتى أول أكتوبر، وتكثيف الدعاية، وأن يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني وكذلك الورقي.

استخراج التصاريح إستعدادا لإنطلاق أجتماع تحضيري الأماكن العامة استخراج التسجيل الإلكترونى التربية السكانية الالكتروني

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