الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين فى حادث تصادم بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 7 مواطنين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروع وقع بين عدة دراجات نارية على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، أمام السبع نصب بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين عدة دراجات نارية على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي بسبب السرعة الزائدة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، على طريق القاهرة/ الفيوم، أمام السبع نصب قرب قرية جرفس بدائرة مركز شرطة سنورس، وتبينّ إصابة 7 مواطنين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

مواطنين جروح وكسور كدمات متفرقة عدة دراجات نارية مركز شرطة سنورس شرطة النجدة محافظة الفيوم

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