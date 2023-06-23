فراعنة الأولمبياد الخاص يتألقون فى برلين ويرفعون رصيد الميداليات إلى 27

شكلت الجماهير المصرية التي زحفت خلف فرقها التي تشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حالياً في برلين أوركسترا في العزف الموسيقي، وهي تردد مع كل إنجاز يحقق أحفاد الفراعنة أغنية "يا أحلى اسم في الوجود"، ليصبحوا حديث الألعاب بسبب تشجعهم وحماسهم، ولم تمنعهم الأمطار المتواصلة من الزحف إلى أرض المعارض ميسي برلين، حيث تابعوا اللاعبين داخل الصالات المغلقة بعد أن أجلت الأمطار سباقات الألعاب القوية والدراجات حتى توقفت الأمطار. وقد ارتفع رصيد الفراعنة بما حققوه من ميداليات إلى 27 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية.

فقد استطاع عبد الهادي أبو صبيح، لاعب منتخب رفع الأثقال، تحقيق 4 ميداليات متنوعة: ذهبية في رفعة الصدرية، واثنتان فضية في رفعة القرفصاء، وبرونزية في رفعة الميتة بقيادة الدكتور أحمد سرحان، المدير الفني للمنتخب ونجلاء فتحي، مدربة الفريق. وحقق منتخب التنس ذهبية في زوجي الرجال وذهبية في زوجي السيدات للاعبين سيد حمدي وعبدالرحمن إبراهيم واللاعبات مريم بدر وسلمى عبدالعال بقيادة المدير الفني طارق محسن والدكتورة نهى أبو الفتوح مدربة الفريق.

فيما حققت اللاعبة مريم محمد، لاعبة منتخب ألعاب القوى، الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة بقيادة طارق النجار، المدير الفني، وإيمان جابر مدربة الفريق، حقق منتخب الدراجات للاعب مارين بولس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق ١ كيلو متر فردي ضد الساعة، وحصلت اللاعبة سما السيسي على المركز الخامس في نفس المسابقة بقيادة بهاء يوسف وكريمة عبدالفتاح مدربة الفريق.

وحصل اللاعب مصطفى أبو المجد على المركز الثالث في منافسات الجودو والميدالية البرونزية، وحصلت اللاعبة ياسمين سليم على المركز الثالث في نفس المنافسة والميدالية البرونزية بقيادة الدكتور مصطفى محمد ومريم إسماعيل مدربة الفريق.

أما اللاعبة سحر أبو هاشم فحققت المركز الخامس في سباق ١٠٠ م ظهر بقيادة مصطفى ماجد، المدير الفني للمنتخب، وآية مجدي مدربة الفريق.

وحصل لاعب منتخب تنس الطاولة، أحمد السيد، على المركز الرابع في منافسات فردي الرجال بقيادة الدكتور سعيد حسب الله والدكتورة يارا محمد مدربة الفريق. وحقق منتخب الفروسية المركز الخامس من خلال لاعبه مؤمن الغلبوني في مسابقة الركوب الإنجليزي، وحصلت اللاعبة دينا عاصم على المركز السابع بقيادة الدكتور محمد الزيدي المدير الفني وحبيبة رزق مدربة الفريق.

وعلى صعيد الفرق الجماعية، حقق منتخب الهوكي الفوز على ألمانيا بنتيجة ٩-صفر، وفاز على منتخب بلجيكا في نصف النهائي بنتيجة ٤-٢ ليصعد إلى النهائي لمقابلة فريق إسبانيا القوي يوم السبت المقبل بقيادة أحمد سمير المدير الفني والدكتور محمد توفيق وإسلام قنديل مدربي الفريق.

بينما حقق منتخب كرة السلة للبنات الفوز على منتخب فنلندا العنيد بنتيجة ٢١-٢٠، ويلعب اليوم أمام منتخب الإمارات في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت برلين بقيادة أميرة فرج المدير الفني والدكتورة ريهام الجبيلي وهبة الله أبو المعاطي مدربات الفريق.

أما منتخب كرة القدم فقد تلقى هزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة ٣-٠.

ويلعب منتخب البوتشي مسابقات زوجية للرجال، بينما يلعب لاعب الريشة الطائرة مسابقات فردية للرجال حيث يلعب اللاعب عبدالرحمن صلاح أمام لاعب أوكرانيا، ويلعب خالد رأفت أمام لاعب صيني.

أما منتخب الدراجات فسيخوض مسابقة ٥ كيلومترات على الطريق للاعب حسان شعبان واللاعبة إيمان عبد العال واللاعبة سما السيسي واللاعب مارين بول، بينما يخوض منتخب التنس مسابقات فردي رجال علي المركز الثالث والرابع واللاعب سيد حمدي إمام لاعب ألمانيا وتخوض في مسابقات فردي سيدات اللاعبة مريم إبراهيم أمام منتخب البرازيل، بينما يخوض منتخب السباحة سباق ٢٥ م حرة اللاعب أدهم أشرف واللاعبة سلمي شبانة وتخوض اللاعبة ريم يوسف قي منتخب تنس الطاولة ثلاث مباريات هامة.

منتخب البولينج يشارك في مسابقات فردية لبنات اللاعبات الآن رضوان وتقى حازم، بينما يشارك منتخب ألعاب القوى في مسابقات الوثب الطويل للعبة محمد علي ومحمود البهواشي، وتشارك مريم محمد في مسابقات 400 متر عدو، بينما يشارك منتخب الجمباز في تقسيم الجمباز الفني للعبة محمد حمدي واللاعبة نيرة وحيد.

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للاولمبياد الخاص الدولي، على التقاء اللاعبين وخاصة لاعبات منتخب كرة السلة بنات لتشجيعهم وحثهم على المشاركة بجدية وحماس وبذل كل ما يستطيعون من جهد من أجل مشاركة مشرفة لجميع اللاعبين في الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة أن الألعاب اقتربت من الانتهاء.

وأطمأن رئيس الأولمبياد الخاص المصري، المهندس هاني محمود، من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية على كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة والاطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين، وذلك من خلال متابعتهم من قبل طبيب البعثة، الرائد طبيب أحمد حسب. كما قام اللواء السيد شفيق، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، بزيارة جميع أماكن المسابقات التي يشارك فيها لاعبو المنتخبات المصرية للاطمئنان على حالتهم وحثهم على الظهور بالشكل المشرف في تلك الألعاب العالمية الضخمة.

جانب من الحدث

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