إسلام عنان: 110 ملايين زيارة خلال 20 مبادرة صحية بعد ثورة 30 يونيو
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك حوالي 20 مبادرة رئاسية في القطاع الصحي بعد ثورة 30 يونيو، ووصل عدد الزيارات لتلك المبادرات إلى 110 ملايين، حيث إن المواطن يمكنه الزيارة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن عدد زيارات المواطنين لحملة فيروس سي بلغت 50 مليون زيارة ، بينما هناك 2 مليون زيارة لحملات الأمراض غير السارية.
وأضاف عنان في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك 30 مليون سيدة فُحصت في حملة سرطان الثدي، مشيرًا إلى أن الأرقام اختلفت تمامًا مقارنة بالماضي من ناحية مدى استجابة المواطنين للحملات الصحية.
كما أشار إلى أن الحملات الصحية التي كانت تجري في العقود السابقة، لم تحقق نجاحات مثل التي تحدث في الوقت الخالي، كون عدد المستجيبين للحملات قديمًا كان لا يتجاوز 3000 مواطن.