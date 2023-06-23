إسلام عنان: 110 ملايين زيارة خلال 20 مبادرة صحية بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك ‏حوالي 20 مبادرة رئاسية في القطاع الصحي بعد ثورة 30 يونيو، ووصل عدد الزيارات لتلك ‏المبادرات إلى 110 ملايين، حيث إن المواطن يمكنه الزيارة أكثر من مرة، مشيرًا إلى ‏أن عدد زيارات المواطنين لحملة فيروس سي بلغت 50 مليون زيارة ، بينما هناك ‏‏2 مليون زيارة لحملات الأمراض غير السارية.‏

وأضاف عنان في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك 30 مليون سيدة فُحصت في حملة سرطان الثدي، مشيرًا إلى أن ‏الأرقام اختلفت تمامًا مقارنة بالماضي من ناحية مدى استجابة المواطنين للحملات ‏الصحية.‏

كما أشار إلى أن الحملات الصحية التي كانت ‏تجري في العقود السابقة، لم تحقق نجاحات مثل التي تحدث في الوقت الخالي، كون ‏عدد المستجيبين للحملات قديمًا كان لا يتجاوز 3000 مواطن.‏‏