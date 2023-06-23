ضبط إمبراطورة المخدرات بحشيش وهيدرو في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام –50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى) وبمواجهتها إعترفتبحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطها الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 600 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.