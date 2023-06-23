الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط إمبراطورة المخدرات بحشيش وهيدرو في الإسماعيلية

حشيش
حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام –50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى) وبمواجهتها إعترفتبحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطها الإجرامى. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 600  ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة البحث الجنائي المبلغ المالى أمن الإسماعيلية ضبط إحدى السيدات طربة لمخدر الحشيش قطاع الأمن العام مخدر الهيدرو

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