انعقاد الاجتماع الشهري لأسرة رواد فرح وعطاء بكنيسة العذراء بشبرا

أقيم الاجتماع الشهري لأسرة رواد فرح وعطاء، مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، بمشاركة مسؤولي، وأعضاء الخدمة.

تضمن الاجتماع محاضرة تكوينية، ألقاها الأخ محسن مجدي، أمين المجلس الرعوي بالكنيسة، بعنوان "الروح القدس بين العهدين"، وذلك بمناسبة بدء صوم الرسل.

تلا ذلك، مسابقة كتابية حول سفر أعمال الرسل، وبعض المعلومات العامة، وغيرها من الفقرات المتنوعة.

يذكر انه تحت شعار "أنا رسالة فرح وسلام ورجاء وعطاء"، أقيمت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لخدمة فرح وعطاء، وذلك في الفترة من التاسع عشر، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بفايد.

جاء ذلك بمشاركة الأب جورج جميل، المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والقمص جورج سليمان، والقمص مرقس لطفي، والأب يوحنا سعد، كما شارك أيضًا بعض مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية وهم: الأخ مجدي حنا، والأخت فيفي سمعان.