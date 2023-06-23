الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: إذا لم يجد الأفارقة الأمل والفرصة للحياة سيتحركون إلى أوروبا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما تم رصده من حالات الغرق بسبب الهجرة غير الشرعية من قارة إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل عام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس: "هذا ما رأينا وتم رصده فقط"، مشيرًا إلى أنه إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون إلى أوروبا، متابعًا: "لدينا في مصر 9 ملايين ضيف".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مواجهة تغير المناخ مرتبطة بجزءين، جزء له علاقة بالدول المتقدمة وجزء بالدول النامية، مضيفًا: "إحنا كمان يجب أن نكون مستعدين للتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق أهدافنا".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الهجرة غير الشرعية القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تغير المناخ

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