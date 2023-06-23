ميكالي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة "أوليمبي الفراعنة" قبل انطلاق بطولة إفريقيا

بدأ البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، المرحلة الأخيرة من إعداد أوليمبي الفراعنة، لخوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، التي يحمل لقبها منتخب مصر من النسخة الأخيرة التي أقيمت فى القاهرة عام 2019.

واتفق "ميكالي" مع معاونيه عقب ودية الكونغو التي انتهت بالتعادل السلبى، على تقليل الحمل التدريبي على اللاعبين والتركيز بشكل أكبر على النواحي الخططية والفنية، إضافة إلى دراسة المنتخبات المنافسة للفراعنة فى المجموعة بشكل مستفيض من أجل اختيار التشكيلة المناسبة والخطة الأفضل لكل مباراة .



ورغم ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة إلا أن "ميكالي" فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد ودية الكونغو برازافيل، وذلك قبل استئناف الاستعدادات الجادة للقاء النيجر المقرر له بعد غد الاحد فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتستضيف المغرب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بداية من غد السبت 24 يونيو وتستمر حتى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة لأوليمبياد ، فى حين يخوض صاحب المركز الرابع ملحق مع نظيره فى آسيا.

كما حرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين الذين شاركوا فترات كبيرة فى ودية الكونغو برازافيل تدريبات استشفائية تحت قيادة الدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وهم : الحارس حمزه علاء واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد اشرف واحمد كوكا ومحمود صابر وميسى وقطه واسامه فيصل ومحمد شحاته فى حين خاض باقي اللاعبين تدريبات فى الجيمانيزيوم.

واستقرت بعثة المنتخب الأوليمبي فى مدينة طنجة المغربية التى تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعد خوض ودية الكونغو فى مدينة الرباط، حيث بدأ الجهاز الفني خطة التجهيز لمباراة النيجر بخوض تدريبات يغلب عليها الطابع الخططي والفني من خلال الاستقرار على التشكيلة الاساسية التى سيخوض بها مباريات البطولة، وكذلك التعليمات المستمرة للاعبين أثناء تنفيذ التدريبات، بهدف علاج الأخطاء فى الشق الدفاعى، وضروة استغلال الفرص التى تتاح للاعبين وترجمتها الى أهداف حتى لا تكون الأمور صعبة .