ماكرون: يجب زيادة الاستثمارات فى التنمية المستدامة وحماية البيئة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا بد من العمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة، بالإضافة إلى محاولة الوقاية من التغير المناخي والعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "عملنا على الحصول على التمويل اللازم لزيادة الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي".

وتابع الرئيس الفرنسي: "نحتاج إلى تمويل التعليم والصحة، واستغلال الفرص المتاحة على الصعيد الاقتصادي، وفي الوقت نفسه مواجهة تغير المناخ، وبالتالي لتحقيق ذلك فإننا نحتاج للاستثمار في مؤسساتنا بشكل أفضل، وأيضًا عن طريق زيادة فاعليتها لمواجهة العديد من التحديات مثل التغير المناخي".