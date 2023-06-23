الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 646 حالة بقافلة طبية وتوعوية بمركز الباجور بالمنوفية

قوفلة مجانيه توعويه
قوفلة مجانيه توعويه

نظمت إدارة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية مع قطاع خدمة المجتمع والبيئة بجامعة المنوفية ومؤسسة "حياة كريمة"، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية كفر القرنيين بمركز الباجور، وذلك بالتنسيق الكامل مع كلية العلوم الصحية التطبيقية وتحت إشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ومديرية الشئون الصحية.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين وتضمنت العديد من التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على ٦٤٦ حالة (٢٢ حالة أنف وأذن، ٥٤ حالة رمد، ٤٩ حالة أطفال، ٥٣ حالة باطنة، ٨٠ حالة عظام  46 حالة جلدية، ١٦ حالة جراحة، ١٥٠ حالة تحليل فيروس، ١٣٠ حالة تغذية علاجية ، ٤٦ حالة تنظيم أسرة).

وتم توفير وصرف الأدوية للمرضى بالمجان، كما تم تنظيم ندوة  توعوية داخل الوحدة الصحية للمترددين من المواطنين بضرورة التربية السليمة للأبناء واستثمار أوقات الفراغ لديهم للحفاظ عليهم من العادات السيئة التى تضر بالصحة العامة.

وخلال القافلة، تم توعية السيدات بضرورة تنظيم الأسرة لما له من أثرٍ إيجابيّ على صحة الأم والطفل والتربية السليمة للأبناء والتأكيد على أهمية وسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن التوعية بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية المترتبة عليها وذلك تزامنًا مع الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث وكذا التوعية بخطورة الزيادة السكانية وما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد والتنمية.

وفي ذات السياق، شارك عدد من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بجامعة المنوفية بعمل التوعية اللازمة ضد الإدمان قدموا من خلالها الشرح الوافي حول مخاطر الإدمان على صحة واستقرار الأسرة المصرية وكيفية مواجهة الظاهرة المنتشرة بين الشباب وطريقة التعامل معها.

ووجّه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصري، مشيدًا بكل المبادرات والقوافل الطبية لاستهدافها جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع وتنميته.

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