الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الأوقاف: اعتداء المستوطنين على المساجد ونسخ المصحف عين الإرهاب والتطرف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي تنسف  كل فرص التعايش وتنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده وإقامة شعائر دينه في أمن وأمان ولا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان أين أنتم وأين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد؟!.

وأضاف وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا وأليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير؟!".

وأوضح جمعة أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع ، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده.

واستطرد: "نأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير".

الدكتور محمد مختار جمعة فيسبوك ارهاب الفلسطينيون مدينة نابلس

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