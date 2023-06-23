لقاء الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي في باريس يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في قصر الإليزيه، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان ماكرون يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس بالإليزيه احتفاء بزيارته فرنسا، قالت صحيفة الأهرام، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في باريس الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريما له واحتفاء بزيارته فرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.

ونقلت الصحيفة، عن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، معربا عن تقدير بلاده لمصر، ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، وعمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، وخاصة فى ظل الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد ماكرون حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمنا دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وجهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان رئيس الوزراء يستعرض تصورات تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ«رمسيس»، قالت صحيفة الأهرام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، فى إعادة الرونق والمظهر الحضارى لهذا المكان العريق، والمساهمة فى حل المشكلات المرورية التى يعانى منها، لافتا فى هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده أمس؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من "أكاديمية ناصر" وكلية القادة والأركان، قالت صحيفة الجمهورية، شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات (46) من كلية الحرب العليا، والدورة (52) من كلية الدفاع الوطني، والدورة (24) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، وكذلك تخرج الدورات (72) أركان حرب عام، والدورتين (45، 44) أركان حرب تخصصية والتي تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتفال بدأ بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان مصر وجهتنا المفضلة للاستثمار.. وبوابنا للأسواق الأفريقية، نقلت صحيفة الجمهورية، عن مستثمرين هنود، قولهم، إن مصر وجهتنا للاستثمار، مشددين على أهميته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد بوابة النفاذ إلى أسواق أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال أمس، إن تلك التأكيدات جاءت خلال لقاءات عقدها وفد اقتصادية قناة السويس في نيودلهي برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة مع شركات هندية ضمن جولة الترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد استكمل لقاءات المكثفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية.