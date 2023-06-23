الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مع إجازة الموظفين.. سيولة مرورية في طرق ومحاور القاهرة و الجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، تزامنا مع إجازة الموظفين، وسط الوجود الأمني لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كما شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وشهد الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، حالة من السيولة  وأيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة اجازة الموظفين محافظة الجيزة سيولة مرورية وسط البلد عباس العقاد

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