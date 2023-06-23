الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدأ يونيو الجاري.. موعد ختام الكنيسة الأرثوذكسية لصوم الرسل والاحتفال بالعيد

كنيسة
كنيسة

 تختتم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في 12 يوليو 2023، صوم الرسل والذي بدأ في يونيو الجاري واستمر لمده 37 يومًا.

وتنظم إيبارشيات الكنيسة صلوات القداسات في ختام صوم الرسل، والذي تختتم فعالياته بالاحتفال بعيد الرسوليين القديس بطرس وبولس.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة، وعقب انتهاء صوم الرسل تبدأ الأديرة التي أغلقت أبوابها خلال فترة الصوم بفتح أبوابها امام الاقباط بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بصوم الرسل.

ويتميز عيد الرسل بصلوات اللقان، التي تجرى 3 مرات فقط بالعام، حيث عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد.

وصلاة اللقان اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه، ويطلق علي الصلوات التي يقدس فيها اللقان، وتجري الصلوات ثلاث مرات في السنة في الغطاس وفي خميس العهد وفي عيد الرسل.

- طقس صلاة اللقان

أما عن طقس صلاة اللقان، فيُصَلَّى بعد رفع بخور باكر، وقبل تقديم الحمل يرشم الكاهن أقدام الشعب.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يوما تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطية، والذي يحل به عيد الرسل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

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