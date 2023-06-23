أمين شباب حزب صوت الشعب: رؤية مصر 2030 لديها فعاليات للحفاظ على الثقاقة المصرية

قال محمد حماد أمين شباب حزب صوت الشعب، إن جلسة المحور المجتمعي، كانت تناقش الثقافة والهوية وجميع الكُتاب تحدثوا عن تلك الظاهرة التي تمني أن تستمر بشكل أفضل، وبالنسبة لحزب صوت الشعب اهتم بمواهب كثيرة وأخر حديث لوزارة الثقافة في 2021 كانت تمثل عدد ضئيل في الموازنة لموظفين وزارة الثقافة فيجب ندعم الوزارة بالتستثمار.



وأضاف “حماد”، في تصريح لـ"الدستور"، أن الثقافة والهوية المصرية كبيرة جدًا ويجب تمويلها ولدينا خطة كبيرة للدولة المصرية والمحافظة عليها ويكون لدينا خطة للدولة المصرية للنهوض بالثقافة، ورؤية مصر 2030 لديها فعاليات كثيرة للمحافظة علي الثقاقة المصرية المتميزة.

وشهدت رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، مناقشة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.



‏يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.



وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.