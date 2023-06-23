الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بكرى" لـ"الشاهد": "السيسى" شارك بالقرارات التى أبعدت الجيش عن الصدام مع الجمهور

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والإعلامي مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُظلم عندما نقول عنه إنه بطل استجاب لثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي كان وقتها مديرًا المخابرات الحربية، و منذ اليوم الأول لأحداث 25 يناير كان جنبًا إلى جنب مع المشير"طنطاوي" في كثير من القرارات المهمة التي أبعدت الجيش عن أي صدام عسكري مع الجمهور.

الرئيس السيسي وقف موقف المحاور لكافة القوى والفعاليات السياسية

وتابع، أن الرئيس السيسي، وقف موقف المحاور لكافة القوى والفعاليات السياسية، وكان يظل في مكتبه للثالثة فجرًا وهو يحاور القوى السياسية ويلتقي بالمثقفين ورجال الدين ويحاورهم وكان طرف أساسي في القرارات التي صدرت في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه كان لديه قناعه أن الشعب المصري سيعود لطبيعته ويلفظ كل هؤلاء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صدام عسكري الجمهور المخابرات الحربية مصطفى بكرى الجيش

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