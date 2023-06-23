الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: مرسى قال لـ عبد المجيد محمود ابقى كلمنى قبل أى قرار

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الصدام الحقيقي بدأ يحدث في يوم 10 أكتوبر 2012م، عندما أصدر محمد مرسي قرارًا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر في الفاتيكان، وقد أحدث هذا القرار ضجة.

وأضا بكري، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن المستشار أحمد مكي قال إن المستشار عبدالمجيد وافق، حتى خرج المستشار عبدالمجيد محمود وقال إن هذا الكلام لم يحدث، ومن ثم تم عقد جمعية عمومية في يوم جمعة لحضرات القضاة الذين رفضوا هذا الكلام، ومن ثم حدث ثاني يوم اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عبدالمجيد محمود كنائب عام كان عضوًا في المجلس الأعلى، وذهبوا إلى مرسي بعد هذه الضجة. 

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من محمد مرسي التراجع في هذا الأمر، خاصة وأن المستشار عبدالمجيد محمود لم يبد رغبة ولم يبد موافقة، وكذلك لا يجوز عزل النائب العام بهذه الطريقة، وبالتالي فقد تراجع محمد مرسي عن قراره لأن الموجة كانت عالية عليه.

وأوضح أنه أثناء مغادرة المستشار عبدالمجيد محمود وجد أن أسعد الشيخة يحادث الموظفين بصوت عالٍ، ويقول لهم "ما تقلقوش شهر وهيمشي".

وتابع: “عندما كان مرسي خارج قال للمستشار عبدالمجيد محمود تعالى نقعد على جنب، فدخلوا قعدوا على جنب، قاله إحنا مش ضدك لكن إنت دماغك ناشفة، فقال له المستشار عبدالمجيد محمود، يعني إيه، فقال له مرسي، يعني إنت عايز تفتح لي موقعة الجمل وإنت عارف مين اللي عملها وتأخذ قرارات دون الرجوع إلينا، أنا عايز أي قرار تأخذه ترفع التليفون لي، فنظر له المستشار عبدالمجيد وقال له : فيه إيه يا فندم؟ّ فقال له مرسي: خلاص بلاش أنا، كلم المستشار محمود مكي نائب الرئيس خد رأيه، فقال له المستشار عبدالمجيد محمود بأن النيابة العامة مستقلة، لا علاقة لها بك ولا بالمستشار محمود مكي، ولا بوزير العدل ولا بأي أحد.. ده خطنا يافندم إذا كان يحلو لكم، فقال له محمد مرسي ، إنت شايف كده، طب بالسلامة.. ورقدوا له”.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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