مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد": كيف تنبأ المشير طنطاوى بزوال الإخوان بعد عام؟

كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، كيف تنبأ المشير محمد طنطاوي، بزوال حكم الإخوان بعد عام واحد من حكمهم؟

وقال مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه بعد تنصيب "مرسي"، قابل المشير و سأله: "مكشر ليه؟"، فرد عليه: "اللي بيحكم مصر النهاردة إخواني وأنت عارف قلبهم"، قال لي: "وأنا مسئوليتي إيه"، وسأل عن كلام الناس فأخبره أنهم يقولون إن المجلس العسكري هو من أحضر الإخوان، وسأله عن رأيه في ذلك.

مقاطعة الانتخابات وفوز مرسي

وتابع، أن المشير "طنطاوي"، قال له إن 3 ملايين مصري تركوا الانتخابات وذهبوا للساحل الشمالي، وأنه كان مع أعضاء المجلس العسكري، وبمجرد دخوله للحمام وعودته وجد "مرسي" أعلن فوزه بالانتخابات.

وأضاف المشير: "الإخوان خلال 7 او 8 شهور أديهم سنة والشعب هو اللي هايمشيهم لن نأخذ شيء ضدهم، لأنهم سيقصون الناس ويفتعلوا المشاكل ولن يستطيعوا حلها، ونحن معهم طالما هم مع الشعب المصري، ولكن لو الشعب ليس معهم فنحن مع الشعب".

وأكد "بكري"، أن الأحداث التي شهدتها مصر كانت تنبئ بتحقيق كلام المشير على أرض الواقع واأدلة ذلك أن محمد مرسي بعد وصوله للحكم عمل إلغاء الاعلان الدستوري المكمل.