الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن قصة زواجها.. هبة طوجي: "جمعتنا الصدفة.. وحب الموسيقى"

هبة طوجي
هبة طوجي

كشفت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تفاصيل تعارفها على زوجها العازف إبراهيم معلوف وبداية قصة حبهما التي توجت بالزواج.

وأضافت"طوجي" خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، أن باريس هي من جمعتهما وكانت وقتها تصور برنامج "ذا فويس"، ومن بعده مسرحية أحدب نوتردام، وكان لديهما أصدقاء مشتركين، مشيرة إلى أنها كانت تعرفه كعازف في البداية كفنان وكانت تحب أعماله.

اجتماعهما بالصدفة

وتابعت: “جمعتنا الصدفة وكان بيننا أصدقاء مشتركين، وصارت بيننا صداقة تطورت مع الوقت، خاصة مع اشتراكنا في حب الموسيقى والعائلة”. 

وشارت إلى أن زوجها يشارك في ألبومها الجديد كعازف لآلة "الترومبيت"، لأغنية "بحبك لأخر يوم كما يشارك بتلحين أغنية بمشاركتها وتحمل اسم  "صار أحلى الكون". 

هبة طوجي زوجها العازف إبراهيم معلوف بداية قصة حبهما تفاصيل تعارفها باريس

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