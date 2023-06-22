عصام السيد: معرفتي بأفعال الإخوان نتيجة تعمقي في قراءة التاريخ

علق المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، على مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة، ودرو المثقفين في هذه الثورة.

وقال المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم الخميس، إن القرارات التي اتخذها وزير ثقافة فترة حكم الإخوان أكدت لنا محاولات أخونة الدولة المصرية.

وأضاف أن كتابه الذي سيصدر قريباً عن فترة حكم اعتصام المثقفين يرصد حالة مصر أثناء حكم الإخوان، موضحاً أن معرفته بأفعال جماعة الإخوان وفكرهم جاءت نتيجة تعمقه في قراءة التاريخ.

وأكد المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، أن الثقافة ليست كتاباً مطبوعاً أو مسرحية إنما نمط الحياة بكل تفاصيلها.