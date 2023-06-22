رئيس وزراء الهند: قررنا حل المشاكل التجارية مع أمريكا وبدء فصل جديد

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إن الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي وتجاري للهند وقررنا حل كل المشاكل التجارية وأن نبدأ فصلا جديدًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المبادرة الخاصة بالتكنولوجيات الصاعدة هي مجال مهم للتعاون التقني الفني بينهما عبر زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الحكومية، مؤكدًا أنه يتم نخلق شراكة اقتصادية متطلعة للأمام.

وتابع: "اتفقنا على أن يكون هناك شراكة تكنولوجية ذات دلالة هامة بيننا ومن المهم أن تعمل الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة معًا لتحقيق الرؤية الهندية والأمريكية في مجال الطاقة وناقشنا الهيدروجين الأخضر والبطاريات وتخزين الكربون".

وأشار إلى أنه وسط حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي أمريكا والصين سينشأن سلسلة إمدادات عالمية موثوقة وهناك تعاون دفاعي بين البلدين وهو يرمز للثقة المبتادلة بينهما ولأولوياتهم الاستراتيجية المشتركة.

ورحب خلال كلمته بافتتاح قنصليتين أمريكيتين بالهند كما سيتم افتتاح قنصلية جديدة للهند بأمريكا.