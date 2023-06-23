باب رزق.. "أوبن داي" لتسويق منتجات صاحبات المشروعات الصغيرة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، تنظيم معرضا لدعم المشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الخاصة والمنزلية، بمقر نادي الشرقية الرياضي.

وقالت حنان الشهيدي، منسقة المعرض، إنها اعتادت على تنسيق مثل تلك المعارض، من أجل تدوير عجلة العمل وكسب الرزق للسيدات من أصحاب المشروعات، لافتة إلى هذه المرة ليست المرة الأولى التى تنظم مثل ذلك المعرض الذى يثبت نجاحه فى كل مرة.

وأضافت في تصريحات صحفية خاصة لـ" الدستور" أنه يتم دعوة السيدات للمشاركة فى المعرض، بأجر رمزى، من أجل عرض منتجاتهم وتعريف الجماهير بهم ليكونوا على تواصل دائم معهم للشراء بعد الانتهاء من إقامة المعرض، ولفتح باب الرزق لهن.

وأكدت أن الفكرة قائمة على جمع السيدات من أصحاب الأفكار والمشروعات الخاصة، فى مكان واحد وكل منهن تقوم بعرض منتجاتها أمام الجمهور من اجل ترويج والتعريف بسلعتها وفتح باب لترويج منتجاتها امام المستهلك.

وفى سياق متصل، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت رعاية عبدالحميد الطحاوي ومكتب مشروعات الأورمان، في تنظيم معرضاً لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم (200) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابن العاص وابوشرابيه وسنجها وناطورة والسلامى مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

وصرح عبدالحميد الطحاوي أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأكد الطحاوي على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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