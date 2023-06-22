السعودية: تضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة الوقاية من ضربات الشمس حفظاً للنفس

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ،‬⁩ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة، ‏تذكير قاصدي الحج بالوقاية من ضربات الشمس حفظاً للنفس التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها.

وجاء فى بيان صحفي للوزارة مساء اليوم الخميس، أن ذلك بناءً على طلبٍ من وزارة الصحة، وأن يكون ذلك ضمن الوصايا والتوجيهات الشرعية الموجهة من خطباء الجوامع لحجاج بيت الله الحرام.