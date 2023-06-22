الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: تضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة الوقاية من ضربات الشمس حفظاً للنفس

الحجاج
الحجاج

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ،‬⁩ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة، ‏تذكير قاصدي الحج بالوقاية من ضربات الشمس حفظاً للنفس التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها.

وجاء فى بيان صحفي للوزارة مساء اليوم الخميس، أن ذلك بناءً على طلبٍ من وزارة الصحة، وأن يكون ذلك ضمن الوصايا والتوجيهات الشرعية الموجهة من خطباء الجوامع لحجاج بيت الله الحرام.

بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام جاج بيت الله الحرام ضربات الشمس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة وزير الشؤون الإسلامية

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

للمرة الثانية.. البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

آخر أخبار الغواصة تيتان المفقودة.. الساعات الحاسمة في عمليات البحث

مصرع طالبة صدمتها سيارة طائشة بأكتوبر

فؤاد بدراوى يكشف تفاصيل خوضه الانتخابات الرئاسية 2024

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية