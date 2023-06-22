مثالي وشجاع ومحب.. كيف صوّر الأدب العالمي "الأب"؟

مع الاحتفاء بدور الأب، تصدرت صور الآباء منصات ووسائط التواصل الاجتماعي احتفالًا به، وتكريمًا لدوره البالغ الأهمية في حياة أبنائه وبالانتقال إلى الأدب نجد أن الكثير من الكُتاب والمؤلفين كتبوا كثيرًا في أعمالهم عن الأبوة.

في السطور التالية، نقدم لكم نظرة على الآباء الأدب الأكثر تميزًا في الأدب العالمي، وقد حققوا بعض العلامات التي لا تمحى في الذاكرة.

أتيكوس فينش في "أن تقتل طائرًا بريئًا"

في كتاب "أن تقتل طائرًا بريئًا"، وفيه أصبح الأب أتيكوس فينش هو الأب الأكثر جدارة بالثناء في الأدب، وهو الأب المثالي لجميع القراء، فيتمتع فينش بقيم أخلاقية راقية، وهو كريم للغاية وشجاع ومخلص، وهذه هي السمات التي يرغب أي طفل في رؤيتها في والده.

السيد بينيت في رواية كبرياء وتحامل

ويظهر السيد بينيت في الرواية الشهيرة "كبرياء وتحامل" من تأليف الكاتب جين اوستن، أنه أب جيد، فهو رجل بسيط ولطيف، يحب الحياة، ويحب بناته، من ناحية أخرى، هو ليس مهووسًا مثل زوجته ويسعى جاهدًا للحفاظ على توازن عاقل في عائلة "بينيت"، كما إنه الوحيد في العائلة الذي يدعم إليزابيث ابنته جين البسيطة ويتفهم شغفها بالكتب والمنطق.

الأب في رواية عداء الطائرة الورقية

تدور أحداث رواية الكاتب خالد حسيني في أفغانستان التي مزقتها الحرب، وهي قصة عاطفية لأب وابنه ويعطي الأب للقرأ مثالًا للنزاهة والشجاعة، وتدور قصة الرواية حول الصبي أمير هو ابن رجل أعمال ثري، وحسن وهو ابن خادمهم الذي، وعندما يغزو السوفييت أفغانستان، ويهرب أمير ووالده من البلاد بحثًا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، يظن أمير أنه نجح أخيرًا في الفرار من السر الذي يؤرقه، لتعود ذكرى حسن لتطارده.

بوب كراتشيت في رواية "ترنيمة عيد الميلاد"

وهى رواية للكاتب تشارلز ديكنز، يمكن لعدد قليل جدًا من الآباء في العالم أن يكونوا مثل بوب كراتشيت، فإنه فقير، لكن حبه لعائلته وأصدقائه كبير، وهو شيء لا يمكن للمال أن يشتريه أبدًا، مع الأب المحب والزوج "بوب" الذي يقود عائلته ويسعى لإنقاذها من الخطر، في عيد الميلاد.

آرثر ويزلي في سلسلة هاري بوتر

هى شخصية خيالية، في سلسلة قصص هاري بوتر، للمؤلفة البريطانية جي كيه رولنج، وفي الكتاب سرعان ما أصبح الأب السعيد لسبعة سحرة صغار بوظيفة أجر أقل من المتوسط ​​في وزارة السحر، يبذل آرثر كل ما في وسعه للحفاظ على أطفاله وهاري بوتر في أمان وسيبذل قصارى جهده لمنع أي خطر قادم في طرق هاري، ليترك الطريقة الأبوية المتسلطة لزوجته مولي، ويستمتع هو بالحياة مع أطفاله في أحلك ظروفها.

الملك لير

وهو من أشهر كتب وليم شكسبير ومن أعظم مآسي شكسبير، فإن الملك لير هو تذكير للحماقة البشرية، والملك في قصة شكسبير هو رجل عجوز يتمنى أن يرى مملكته ممنوحة للابنة التي تحبه أكثر، لكن هذا يثبت في النهاية أنه عمل من أعمال الغباء الشديد الذي يجعله يغضب، على الرغم من أنه ليس هناك من ينكر أن "لير" قد يكون واحدًا من أعظم الآباء في الأدب.