السعودية: عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل كورونا

قال وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، الخميس، إنه تم عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه لاقيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأضاف وزير الحج السعودي على انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، كما أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام.

يضيف وزير الحج السعودي أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام، كما ان عودة اعداد الحجاج الى مستويات ما قبل كورونا، حسبما افادت قناة العربية الإخبارية.

في السياق، ذكرت وسائل اعلام سعودية امس الأربعاء أن الهلال الأحمر السعودي شهد تطوع أكثر من 2300 رجل وامرأة لتقديم خدمات الطوارئ للحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.

أضافت أن أكثر من 2200 ممارس صحي مستعدون لخدمة الحجاج في حالات الطوارئ وستكون أكثر من 240 سيارة إسعاف أرضية وجوية في وضع الاستعداد، وفقًا للهلال الأحمر السعودي.

وأكثر من 700 متطوع سيعملون حول المسجد النبوي في المدينة المنورة في حالة الطوارئ.

كما سيعمل المتطوعون على مدار الساعة في مناطق الذروة في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي.

وتعد خطة الحج التشغيلية هي الأكبر على الإطلاق حيث سيصل عدد الحجاج المتوقع مشاركتهم في الطقوس الإسلامية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

واعتاد نحو 2.6 مليون شخص على أداء فريضة الحج كل عام قبل أن يجبر كوفيد -19 السعودية على فرض قيود.

سيتم نشر 14000 موظف إضافة إلى أكثر من 8000 متطوع ، على الأرض في الأسبوع المقبل للمساعدة في توجيه وتقديم المساعدة للحجاج.

ويبدأ الحج السنوي إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 26 يونيو.