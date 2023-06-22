قناة الناس| أيمن الحجار: فكرة التكافل الاجتماعى يجب أن تكون نابعة عن اقتناع (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن فكرة التكافل الاجتماعي في المجتمع لا بد أن تكون نابعة عن اقتناع بالأثر الذي سيرى من خلال التكافل.

وأضاف "الحجار"، اليوم الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لا بد أن يكون الإنسان مقتنعًا أن فكرة التكافل عظيمة ونابعة من رحم الشريعة وشيء مهم جدا للإنسان في حياته، وهي أمر رباني من الحق وتطبيق لكلام الرسول وحياته الذي كان متكافلًا ومساعدًا للناس ويقضي حوائجهم، فلا بد أن نقتضي بالرسول.

وأوضح "الحجار" أن الإنسان لا بد أن يكون متفاعلًا مع مسألة التكافل الاجتماعي، وعضو فاعل في الأسرة، ومع الناس الجيران، لافتًا إلى أن هذا الإنسان بما فعله طبق هذه القيمة في حياته وصارت جزءًا من تصرفاته الشخصية اليومية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.