قناة الناس.. أيمن الحجار: سيرة الرسول ممتلئة بالتكافل الاجتماعى الواقعى (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إنه إذا نظرنا في سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، سنتعرف على حقيقة التكافل الاجتماعي الواقعي.

وأضاف "الحجار"، اليوم الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك وصية نبوية من خلال ما قاله الصحابي الجليل أبوذر الغفاري الذي قال "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن إذا طبخت أن أكثر مرق هذا الطبخ حتى أتعاهد الجيران بها”، لافتًا إلى أن هذا من هدي الرسول، صلى الله عليه وسلم، بأن أنظر إلى الجار الذي يحتاج إلى رعاية.

وأوضح “الحجار”، أن مَن أطعم جيرانه مما يأكل منه فإن طعامه مليء بالبركة، وأفاد نفسه بأنه طبّق هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تخلصه من الشح والأنانية وحب النفس والتملك الشديد.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.