"احذر تناولها بكثرة".. طبيب يوضح أضرار المشروبات الغازية في الصيف

تشهد الأيام الحالية ارتفاعا بالغا في درجات الحرارة، خاصة مع بداية فصل الصيف بشكل فعلي مساء الأربع، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تصل الشمس خلالها إلى أقصى موضع في السماء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يتجه الكثير إلى تناول السوائل خلال فترة النهار، أبرزها المشروبات الغازية التي تشعر بالانتعاش ورطوبة الجسم الحار، لكن دون معرفة أضرارها والآثار السلبية لها.

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير؛ أضرار المشروبات الغازية، والإكثار من تناولها في الصيف.

وينصح طبيب الجهاز الهضمي تامر أبا الفتوح، تجنب الإفراط من المشروبات الغازية بشكل يومي، والمباعدة بين فترات شربها، لم ينتج عنها من آثار سلبية.

وأوضح طبيب الجهاز الهضمي، أنه يمكن استبدالها ببعض المشروبات الصحية الأخرى، مثل عصائر الفواكه الطبيعية غير المحلاة، والإكثار من شرب الماء على مدار اليوم.

وأشار أبو الفتوح ل "الدستور" إلى أن استهلاك المشروبات الغازية بكميات تفوق المعدلات الطبيعية، تسبب عدد من المضار على جسم الإنسان أبرزها: “انتفاخ البطن والغازات، ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، ارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين”.

كما ينجم عن تناول المشروبات الغازية باستمرار، تسوس للأسنان، وزيادة الوزن، فضلا عن ارتفاع سكر الدم لدى المصابين بمرض السكري، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات عنصر الكافيين في الجسم، مما قد يؤدي إلى الأرق وبعض المشاكل العصبية، إلى جانب انخفاض كثافة المعادن في العظام.

وأكد طبيب الجهاز الهضمي على العديد من الآثار السلبية للمشروبات الغازية، منها: نقص فيتامين ب، أيضا حدوث مشاكل بالقلب لأنها تحتوي على الكافيين، وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن زيادة حموضة المعدة، إلى جانب هشاشة العظام، وغيرها من المخاطر الأخرى.